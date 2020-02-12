Автоматом в банке ваши счета за воду не подключат

Если у вас подключена банковская услуга автоматической оплаты коммунальных платежей, вам срочно необходимо посетить отделение РНКБ и откорректировать документы, чтобы платить и за воду.

Как оказалось, ГУПС «Водоканал», помимо озвученного неверного списка касс, не уведомил своих потребителей о необходимости откорректировать договор в банке.

Напомним, 31 января представители водоканала объяснили журналистам, что для потребителей, оплачивающих коммунальные услуги посредством автоплатежа по договору с РНКБ, ничего не поменяется. Волноваться не нужно, договор заключен, предпринимать никаких действий не следует.

Оказывается, волноваться нужно! Чтобы и в дальнейшем с вашего счета в РНКБ автоматически оплачивались и счета за воду, нужно посетить отделение банка и откорректировать документы.

Как сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе РНКБ, «ранее оформленная услуга «Автоплатежка» на оплату задолженности по коммунальным платежам в составе единого платежного документа ЕИРЦ будет оплачивать задолженность по платежам, за исключением услуг водоканала. Для переподключения услуги «Автоплатежка» на оплату услуг водоснабжения необходимо обратиться в любой операционный офис банка. Банк РНКБ уведомил поставщика о необходимости уведомления клиентов о переподключении услуги «Автоплатежка».