В отравлении детей в лагере «Ласпи» виновата его директор

Экс-директор ДОЦ «Ласпи» признана судом виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В июне 2018 года в результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований и правил при организации питания в лагере «Ласпи» 21 ребенок и семеро сотрудников лагеря получили пищевое отравление.

Директор центра не признала себя виновной, вместе с тем всестороннее исследование доказательств позволило суду сделать однозначный вывод о доказанности ее вины и назначить наказание с учетом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств, в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Гражданские иски потерпевших суд оставил без удовлетворения, разъяснив право обратиться с указанными исками к юридическому лицу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщила пресс-служба балаклавского районного суда Севастополя.