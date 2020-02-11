В некоторых управляющих компаниях оплатить счета за воду невозможно

В водоканале не знают, что список адресов, где можно оплатить его счета, не верен.

В «Севастопольской газете» №6 от 6 февраля 2020 года вышел материал «Водоканал рассказал: где, как и кому платить за воду по-новому». В статье даны официальная информация, подготовленная водоканалом, список адресов, где потребители могут без комиссии оплачивать счета за воду. Но на практике выяснилось, что некоторые заявленные точки не работают. Это кассы, размещенные в офисах управляющих компаний.

В ГУПС «Управляющая компания», расположенной на ул.Генерала Хрюкина, 10, редакции сообщили, что заплатить за воду у них невозможно, потому что водоканал не заключил с ними договор на предоставление таких услуг. Но за другие коммунальные услуги оплата по-прежнему принимается без проблем.

В ГУПС УК «Балаклавского района» на ул.Новикова, 4, оплату за воду принимают, поскольку по этому адресу на первом этаже находится непосредственно расчетный отдел водоканала.

В ГУПС УК «Центр» на пл.Пирогова, 6-А, у вас оплату не примут. Кассы ГУПС «ЕИРЦ» там больше не работают. Их оттуда перенесли в единый информационный расчетный центр по ул.Большая Морская, 41.

В бухгалтерии ГУПС «УК Гагаринского района-1» на ул.Героев Бреста, 45, не знают, можно ли там произвести оплату за воду или нет. Сотрудник отдела бухгалтерии управляющей компании сказала, что очередь там большая, но за что платят, она не знает. Кассы ЕИРЦ и управляющая компания — две разные организации, и поэтому такие детали не в ее компетенции.

В ГУПС «УК Стрелецкая бухта» на ул.Дмитрия Ульянова, 16, касса ЕИРЦ работает и принимает счета к оплате, также как и в ГУПС «ЕИРЦ» на ул.Пролетарская, 27.

Дозвониться в ГУПС «УК Гагаринского района-2» на ул.Шевченко, 11, и на пр.Октябрьской революции, 89, а также в ГУПС «ЕИРЦ» на ул.Горпищенко, 44, редакции не удалось.

Зато диспетчер единого информационного расчетного центра, расположенного на ул.Большая Морская, 41, заверила, что все кассы ЕИРЦ, указанные на главной странице официального сайта центра счета за воду принимают без комиссии (sev-eirc.ru).

Мы позвонили в пресс-службу водоканала и попросили объяснить, почему непроверенная информация попала в СМИ. В водоканале вопросу удивились, потому как впервые узнали о возникшей проблеме, и обещали разобраться.