В Крыму знают, где строить оптовый центр

Оптово-логистический центр будет построен в Красногвардейском районе Крыма к 2022 году, это позволит снизить цены на продукты питания, сообщил 11 февраля глава республики Сергей Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин 6 февраля поручил правительству РФ, властям Республики Крым и Севастополя до 1 мая принять решение о поддержке строительства на территории Крымского полуострова оптово-распределительного центра, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета расходов в размере до 20% сметной стоимости строительства объекта.

«Будет оптово-логистический центр [площадью] около 40 га в Красногвардейском районе. <...>Есть инвесторы. <...> Около 800 рабочих мест будет создано. Появится крупный налогоплательщик. По Крыму, особенно к курортному сезону, будет альтернатива и возможность на конкурентной основе работать над снижением цен. <...> Сроки строительства — полтора года», — цитирует ТАСС С.Аксенова.

Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк отметил, что мощность логистического центра составит около 6 тысяч тонн в сутки, речь идет о мясной и молочной продукции, овощах, фруктах и ягодах. Планируется, что поставки будут осуществляться железнодорожным транспортом из других регионов РФ. Основные поставки продовольствия сохранятся из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области.

В январе В.Путин на совещании по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя отметил, что основной проблемой для этих двух регионов, о которой говорят люди, являются цены на товары первой необходимости — продукты питания, топливо, строительные материалы. Глава государства обратился к участникам совещания с указанием развивать логистику, не допуская монополизма и поддерживая высокий уровень конкуренции. По его словам, это позволит открывать новые места для торговли.

Власти полуострова в ноябре 2018 года приняли решение о необходимости сдерживания цен на продукты в Крыму, так как по ряду позиций они выше, чем в соседних регионах РФ. Одно из решений — строительство оптово-распределительных центров в Крыму и в Севастополе.