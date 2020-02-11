Стадион «Горняк» обещают достроить в 2020 году

Балаклавский стадион «Горняк» в очередной раз собираются достроить. На этот раз — до конца 2020 года. А пока по объекту переделывают проектную документацию.

Об этом сообщил директор капстроя Илларион Гапицонов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 10 февраля.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался, как идут работы на объекте: «Вижу на видеокамерах, динамики не прибавилось, несмотря на новых подрядчиков».

Как оказалось проект был полностью переработан из-за обнаруженного несоответствия грунтов. По информации И.Гапицова, он готов к «заброске в государственную экспертизу». Результат будет предполагается получить к 1 марта.

— Мы откроем стадион в этом году, — уверенно ответил И.Гапицонов на вопрос врио губернатора о новом сроке сдачи объекта.

Ранее сообщалось, что очередной госконтракт на выполнение работ по реконструкции стадиона подписан в октябре 2019 года, новым сроком окончания работ определен декабрь 2020 года.

На этот раз подрядчиком, взявшимся реконструировать злополучный балаклавский стадион, стало ООО «ГласСтрой».

Неудачные попытки реконструировать стадион ведутся с 2008 года, тогда глава городской госадминистрации обещал через год превратить «Горняк» в первоклассный стадион.

Этого не случилось и по сей день.