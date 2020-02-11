Реконструкция Камышовского шоссе — стихийное бедствие

Такой вывод можно сделать, изучая документы государственных контрактов на работы по реконструкции объездной дороги Севастополя – Камышовского шоссе.

Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский автодор», на откуп которому отдали проблемный объект ФЦП, разбил госконтракт на несколько этапов (или, если угодно, задач) и теперь ищет субподрядчиков, которые могли бы выполнить комплекс работ по реконструкции и строительству этой дороги.

На поставку металлоконструкций пролетного строения и на выполнение других работ на объекте «Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта, км 0+000 – км 6+450, Севастополь» с 16 января на специализированных сайтах закупок размещено не менее шести тендеров — на общую сумму 164 млн рублей.

Севавтодор закупает услуги по строительно-монтажным, дорожным работам без конкурса у единственных поставщиков с любопытной формулировкой: «Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Ситуация непреодолимой силы или форс-мажор — это непредсказуемое событие (например, стихийное бедствие или эпидемия), не зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств. Из-за какого такого стихийного бедствия не смог исполнить контракт предыдущий подрядчик — АО «Аэродромдорстрой-Проект» — так доподлинно и неизвестно. Но сейчас в правительстве города, очевидно, признают, что нынешнее состояние Камышовского шоссе (почему, как следует из контрактов, и потребовались работы на нем) — стихийное бедствие.

Стихийное бедствие, согласно словарю, — это разрушительное природное или природно-антропогенное явление, или процесс значительного масштаба, в результате которого может произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

Это довольно точное описание того, во что силами усердных, но нерасторопных строителей превратилось Камышовское шоссе в прошлом году. Что ж, скоро увидим, удастся ли Севавтодору трансформировать эту признанную катастрофу в часть современной городской инфраструктуры.

Ремонт дороги входит в федеральную целевую программу социально-экономического развития регионов Крыма и Севастополя. Протяженность реконструируемого участка около 7 км, стоимость работ — порядка 1,4 млрд рублей. Работы начаты в конце 2017 года и должны были закончится в мае 2019-го. Именно этой дорогой должна заканчиваться трасса «Таврида».