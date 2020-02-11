Продолжают искать инвестора для оптово-распределительного центра

О возможном привлечении инвестора для создания оптово-распределительного центра (ОРЦ) врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев напомнил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 10 февраля.

По мнению главы города, создание ОРЦ — это единственный реально действующий механизм взять под контроль цены на продукты в Севастополе. Он также сообщил о 20-процентой компенсации CAPEXа (затрат на приобретение внеоборотных активов, а также на их модификацию (достройку, дооборудование, реконструкцию), которая при этом обеспечивается.

— Надо активизировать работы по поиску партнера, и еще раз и как можно скорее посмотреть все площадки в порту, — обратился глава города к своему заместителю Денису Солодовникову.

Строительство оптово-распределительного центра является одним из поручений Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшим на совещании в Ялте 10 января 2020 года.

На инвестиционном форуме в Сочи в начале 2019 года строительство ОРЦ правительство Севастополя представляло в качестве одного из потенциальных инвестпроектов. Речь шла о выделении под него земельного участка под Верхнесадовым (с.Фронтовое).