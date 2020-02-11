Прибыль растет, убытки снижаются

Крымстат опубликовал данные о финансовых результатах деятельности крупных и средних организаций Севастополя в январе-ноябре 2019 года.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) до налогообложения организаций в январе-ноябре 2019 года в действующих ценах составил 666,2 млн рублей прибыли, что составляет 685,7% от уровня января-ноября 2018 года.

По результатам деятельности в январе-ноябре 2019 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 57,5% в общем количестве предприятий города, получено 2,348 млдр рублей прибыли. По сравнению с январем-ноябрем 2018 года прибыль увеличилась на 10,6%. Основная доля общей суммы прибыли сформирована предприятиями промышленности (38,0%) и в торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (22,9%), определенный вклад внесли так же организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (22,8%).

С убытком завершили период 42,5% предприятий. Сумма допущенных убытков уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 17,0% и составила 1,6820 млрд рублей.

Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства.