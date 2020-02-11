На вокзале проводят антитеррористическое учение

Во вторник, 11 февраля на железнодорожном вокзале Севастополя проводятся плановые учения по пресечению террористического акта.

С 10.00 до 14.00 на Вокзальной площади и перекрестке ул.Вокзальная и ул.Котовского

будут отрабатываться практические мероприятия по противодействию терроризму, в том числе связанные с передвижением специальной техники и возможным временным ограничением прохода граждан и проезда личного автотранспорта. Режим функционирования объектов железнодорожной инфраструктуры при этом меняться не будет.

В среду, 12 февраля учение будут проводить часов на железнодорожной станции «Мекензиевы горы» и прилегающей к ней местности с 9.00 до 14.00.

ФСБ просит заранее планировать запасные маршруты.