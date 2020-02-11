Дорога на Ай-Петри закрыта

Проезд на горное плато по дороге со стороны Ялты закрыт для всех видов транспорта из-за сильного снегопада.

На данный момент высота снежного покрова на Ай-петри уже достигает 30 см. А по прогнозу в ближайшее время ожидается усиление осадков, шквалистый ветер и метель.

ГУП РК «Крымавтодор», согласно разработанному регламенту по взаимодействию при угрозе чрезвычайной ситуации, объявил о запрете проезда на плато Ай-Петри со стороны Ялты, проинформировав об этом чрезвычайные службы Крыма и ГИБДД.