Аэроэкспресс из аэропорта Симферополя в Севастополь уже в ближайших планах

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил журналистам, что рассматривается возможность запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя в Севастополь.

Планы действий уже скоординированы с Министерством транспорта Российской Федерации и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

«От аэропорта «Симферополь» до действующей железнодорожной ветки нужно проложить порядка 12-13 километров. Расстояние позволяет, практика подобная уже существует. Это упростит отдых туристам, приезжающим в Крым», — сказал С.Аксенов.

Рассматривается возможность продления данного маршрута до Евпатории.

«Детальных проработок по этому вопросу пока нет, однако в теории это возможно, поскольку железнодорожная ветка в сторону Евпатории есть. Параллельно будем прорабатывать технико-экономическое обоснование этого проекта», — сказал глава республики.

На данный момент отрабатывается и технико-экономическое обоснование необходимости строительства прямой ветки «Керчь – Симферополь».

«Пока все в стадии обсуждения, работаем в рамках нынешней существующей схемы. Решения по проекту «Керчь – Симферополь» еще нет», — отметил глава Крыма.

Запуск аэроэкспресса из аэропорта «Симферополь» в города Крыма является одним из поручений Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшим на совещании в Ялте 10 января 2020 года.