За приобретение наркотиков офицер уволен и оштрафован

Капитан третьего ранга ЧФ купил в интернете наркотики для личного употребления. Не прошло и получаса после обнаружения закладки, как его задержала военная полиция.

Собранные 531 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего военнослужащего войсковой части 64018 Черноморского флота капитана 3 ранга запаса Анатолия Федоркина, виновным незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что около 15 часов 9 июля 2019 года, А.Федоркин по мобильному телефону заказал в интернете для личного потребления у незнакомого лица наркотическое средство — а-PVP, оплатив через электронную платежную систему «Киви» 1800 рублей. По полученным координатам в 17.40 в лесном массиве между Фиолентовским и Камышовским шоссе он в тайнике обнаружил заказ — 0,484 г а-PVP (это значительный размер). В 18.10 офицер был задержан сотрудниками военной полиции, наркотическое средство изъято.

Офицер полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. По окончании предварительного следствия он был уволен из Вооруженных Сил РФ.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.