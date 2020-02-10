Вышла книга о первоклассницах 1945 года

Его героини в год Великой Победы пошли в школу в разных городах страны, а через 10 лет вместе завершили учебу в севастопольской средней школе №4, в классе с литером «В». Это был первый послевоенный набор, особый...

Мы не просто бабушки, деды,

Вы о том забывать не должны.

Мы — свидетели нашей победы,

Мы — свидетели страшной войны! — написал о них автор идеи и продюсер проекта севастополький бард, поэт и общественный деятель Андрей Соболев.

Героинь книги пришлось искать по разным городам Крыма, зато потом по их рассказам можно было погрузиться в по-настоящему уникальную атмосферу послевоенного Севастополя — возрождающегося радостью созидания и горечью военных потерь.

Впрочем, сам замысел возник еще до написания книги. Сначала появилась идея снять фильм «про первоклассниц», но необычный, ибо состоит из рассказов, каждый из которых — бесценное свидетельство современниц.

Двухчасовая кинолента была создана В.Илларионовым в неимоверно сжатые сроки, а ее премьера состоялась в рамках фестиваля «Святой Владимир» осенью 2019 года. Кинопоказ был встречен зрителями искренними аплодисментами. Настоящим сюрпризом стало появление перед сценой героинь фильма, которые спели гимн первоклассниц 1945 года. Это уже потом на городском телеканале вышла программа «Специальный показ», вызвавшая множество неравнодушных откликов.

После такого интереса вопрос о книге решился сам собой. А как иначе?

— Книга заставляет нас пристальней вглядываться в старших, живущих рядом с нами на одной лестничной клетке, кому мы уступаем место в троллейбусе, кому порой забываем позвонить, поинтересоваться, поздравить... — говорит А.Соболев.

Изобелла Федорова, Маргарита Золотарева, Ирина Бедерацкая, Галина Демьянова, Лариса Турянская, Римма Дубовая, Надежда Шевцова, Вера Хижнякова, Светлана Сивцова, Клара Соколова, Маргарита Федоренко, Едизавета Филиппова, — на их детство пришлась война со всеми трудностями бытия, которые они смогли пережить, сохранив доброту, чуткость и, что главное, вкус к жизни.

Казалось бы, в их судьбах нет ничего такого... Но это лишь на первый взгляд, а когда начинаешь читать, как все было, поневоле на глаза наворачивается слеза: «Надо же!»

Каждая глава — своеобразная повесть о настоящем человеке, а вместе — о настоящих людях, достойных высокого звания настоящих севастопольцев. Надо ли упоминать, что книга посвящена предстоящему 75-летию Великой Победы...

Презентация книги «Первоклассницы сорок пятого года» состоится в пятницу, 14 февраля, в 14.00 в Морской библиотеке. Это будет незабываемая встреча с героинями, которым есть что рассказать севастопольцам. Приходите!