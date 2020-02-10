Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка

Поздним вечером 8 февраля у автомобиля, припаркованного в Симферополе на улице Сельвинского, прохожие обнаружили женщину без сознания, а в салоне автомобиля — тело мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди.

К месту преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителей, следователей и следователей-криминалистов Главного следственного управления, сотрудников УМВД России по Симферополю, экспертов экспертно-криминалистического центра республиканского МВД и судебных медиков.

Предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала семилетнего сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Когда же, ближе к вечеру, женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Вечером ее в бессознательном состоянии с признаками медикаментозного отравления обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время она находится в больнице.

В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные действия для установления полноты картины совершенного преступления против ребенка.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства малолетнего лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.