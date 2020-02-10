Транспортными проблемами займется чиновник из Санкт-Петербурга

— Коллега имеет большой опыт реализации задач в области транспортной инфраструктуры, поэтому прошу любить и жаловать, — представил нового члена правительства врио губернатора Михаил Развожаев. Он пожелал назначенцу удачи и терпения в деле реализации задач 2020 года. Среди них — Камышовское шоссе, на котором сейчас возобновляются работы и которое нужно достроить.

После совещания С.Румянцев рассказал журналистам, что в первую очередь займется вопросами реализации проектов Федеральной целевой программы, а также модернизации сети автомобильных дорог Севастополя и проблемами перевозки горожан.

— Я приехал из Санкт-Петербурга, эти города очень похожи между собой, в том числе по стесненным условиям работы. Есть над чем работать — нормативное состояние автомобильных дорог ниже, чем в Санкт-Петербурге, — уже понял С.Румянцев.

На вопрос о прошлом опыте работы 44-летний чиновник пояснил, что Севастополь для него — четвертый регион, в котором он будет прикладывать свои профессиональные знания и опыт. До Санкт-Петербурга С.Румянцев работал в Ханты-Мансийском округе, а также в подрядных организациях на федеральных трассах в Ленинградской области. В начале карьеры он занимался аэродромным строительством, реконструкцией взлетно-посадочных полос без перерыва летной эксплуатации.

По информации, опубликованной на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в зону ответственности С.Румянцева входили вопросы ремонта дорог, содержания и ремонта дорожных сооружений и организации дорожного движения.