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Сети наружного освещения модернизируют на московские деньги

Щербакова Евгения

Правительством Севастополя принято постановление, распределяющее средства межбюджетного трансферта на модернизацию (в том числе капитальный ремонт) сетей наружного освещения в 2020 году.

Мероприятия запланированы на общую сумму 301 млн рублей. Речь идет о проведении строительно-монтажных работ в селах Флотское, Андреевка, Орлиное, Павловка, Новобобровка, Передовое, Гончарное, Тыловое, Широкое, Первомайка, Камышлы, Пироговка, Фронтовое, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, в поселках Любимовка, Мекензиевы горы, Кача, Солнечный и т.д.

Наибольшая сумма приходится на объект Фиолентовское (Монастырское) шоссе — 41,75 млн рублей, а также улиц Богданова и Шубикова (от железнодорожного моста в Инкермане, до поворота на Северную и до конца ул.Богданова) — 35,94 млн руб.

Кроме этого, на приобретение материалов для проведения строительно-монтажных работ на проспекте Нахимова предусмотрено 11,65 млн руб.

Напомним, соглашение между правительством Москвы и правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено 24 ноября 2018 года.

В конце января 2020 года департамент транспорта Севастополя ввел ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч на автомобильной дороге, ведущей на Фиолент, потому что там нет освещения.