Прокуратура требует ликвидировать незаконные свалки

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Главного управления природных ресурсов и экологии города проверила исполнение требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе проверки на территории Ленинского, Качинского, Верхнесадовского, Гагаринского, Орлиновского, Балаклавского, Нахимовского муниципальных округов города Севастополя, Терновского и Севастопольского участковых лесничеств, а также в садовом товариществе «Сапун-Гора» и в городе Инкермане выявлено 49 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов общей площадью свыше 200 кв.м.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой главам муниципальных образований, директору ГКУ «Севастопольское лесничество» и председателю садового товарищества «Сапун-Гора» внесено 10 представлений об устранении нарушений закона.

Рассмотрение документов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.