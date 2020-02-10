По субботам отсматривают будущих звезд балета

В Севастопольской академии хореографии до конца мая каждую субботу с 14.00 до 15.00 проводятся предпросмотры детей 6-8 лет для участия во вступительных экзаменах в июне.

Севастопольская академия хореографии под руководством известного артиста балета Сергея Полунина открылась в декабре 2019 года. В первый год обучения в академию и студию при ней было принято более 50 детей.

Севастополь входит в число четырех субъектов Российской Федерации, где до 2024 года по поручению Президента РФ Владимира Путина будут созданы культурно-образовательные комплексы в рамках национального проекта «Культура».