Пляжам «Яшмовый» и «Хрустальный» хозяев нашли, «Любимовке-2» — ищут

Два пляжа сдали в аренду на 10 лет. С оператором пляжа «Любимовка-2» власти Севастополя определятся 14 февраля.

Вскрытие конвертов с заявками на аукцион по определению операторов пляжей «Яшмовый» и «Хрустальный» состоялось 21 января, а 4 февраля прошло заседание единой комиссии под председательством директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова по определению победителей.

По пляжу «Яшмовый» из четырех заявок установленным требованиям, как оказалось, соответствует только одна, остальные три были отклонены. Таким образом, в итоге был заключен договор с ООО «Лаврентьева», предложившим развивать пляжную территорию за 3 млн рублей.

На пляж «Хрустальный» претендовали три соискателя, но две заявки отклонили по причине несоответствия их установленным требованиям. В результате московское предприятие ООО «СК-Сервис», предложившее инвестировать в развитие пляжа «Хрустальный» 15,37 млн руб, получило право заняться его благоустройством в течение ближайших 10 лет.

Интересно, что москвичи из ООО «Смик» готовы были вложить в благоустройство пляжной территории 56 млн рублей, а севастопольское предприятие «Экодом» — около 4 млн рублей. Однако первый соискатель не был допущен к участию в конкурсе из-за отсутствия достаточных документов, в том числе заявления о наличии опыта работы и технической возможности обеспечить выполнение требований по приведению пляжей к стандартам благоустройства.

Второй потенциальный оператор на свою беду не представил документ о периоде функционирования и режиме работы НТО и тоже не был допущен к участию в конкурсе.

Что касается пляжа «Любимовка-2», то желающих получить его в аренду оказалось аж пятеро, но лишь две заявки были признаны соответствующими установленным требованиям.

Теперь выбирать придется между севастопольским индивидуальным предпринимателем Дмитирием Тарасовым, готовым инвестировать в развитие пляжа 9,77 млн рублей, и ООО «Бьютипроф», зарегистрированным в Ленинградской области (г.Выборг). Второй обещает выделить на развитие пляжа 6,12 млн рублей.

Окончательный выбор комиссия сделает 14 февраля.