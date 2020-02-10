Лжеэлектрики навязывают платные услуги

Неизвестные, представляясь работниками Севэнергосбыта, обходят квартиры и навязывают приобретение приборов для проверки напряжения в электросети. Стоимость услуг — до 70 тысяч рублей — предлагают оплатить «здесь и сейчас», напирая, что за отказ отключат свет.

В отдел по работе с бытовыми потребителями Севэнергосбыта 4 февраля поступило сразу четыре телефонных звонка от жителей Ленинского района с просьбой уточнить информацию об услугах, которые оказывает компания. Как выяснилось, квартиры, представляясь сотрудниками Севэнергосбыта, обходят неизвестные и навязывают платные услуги: за 65 тысяч рублей заменить электропроводку, за 28 тысяч рублей приобрести приборы для проверки напряжения в квартирах. Пенсионерам предлагают 50-процентную скидку, но оплатить надо «здесь и сейчас».

По факту обращения специалисты ООО «Севэнергосбыт» провели проверку и выяснили подробности массовых обходов многоквартирных домов неизвестными лицами. По словам жителей пр.Генерала Острякова (район «Московского рынка»), к ним приходили парень и девушка 30-35 лет и настоятельно рекомендовали оплатить услугу, а некоторых даже запугивали: если не согласитесь, то вечером отключат свет.

Севэнергосбыт обращает внимание жителей Севастополя, что предприятие не имеет никакого отношения к такому обходу. О всех услугах, которые оказывает энергосбытовая компания, всегда можно ознакомиться на официальном сайте sevenergosbyt.ru в разделе «Услуги».

Если человек говорит, что он — сотрудник Севэнергосбыта, всегда проверяйте у него документы. Работники компании имеют единую форму одежды с символикой компании и удостоверение.

«Сотрудники нашего предприятия деньги в подъезде, на лестничной клетке, за чашкой чая никогда у своих потребителей не берут. Нужно запомнить и второе правило: любое действие, связанное с прибором учета — снятие охранных пломб, замена прибора учета, — производится только сотрудниками нашего предприятия. И, наконец: в случае любого подозрения необходимо обращаться по многоканальным телефонам в наше предприятие для выяснения обстоятельств обращения сотрудников, которые называются нашими представителями, для проведения каких-либо действий. Помните, что работники Севэнергосбыта никогда не предлагают приобретение услуг «здесь и сейчас»!» — отметил начальник отдела по работе с бытовыми потребителями ООО «Сев­энергосбыт» Анатолий Шевченко.

Для защиты прав севастопольцев от возможных мошеннических действий неустановленных лиц Севэнергосбыт направил обращения в правоохранительные и надзорные органы.

Телефон круглосуточного Единого контактного центра Севэнергосбыта: 8-800-733-33-10 — с мобильного телефона, 0-800-733-33-10 — с городского (звонки по Крыму и Севастополю бесплатные).