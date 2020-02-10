Квартиры в ЖСК «Корабел» продавать нельзя

Прокуратура через суд добивается признания информации о продаже квартир в самовольно строящихся домах запрещенной к распространению.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя в ходе мониторинга интернета выявила рекламу о продаже квартир в домах №4, 6, 8 ЖСК «Корабел» по ул.Артидивизионовской. Но Нахимовский районный суд Севастополя признал комплекс домов на указанной территории самовольной постройкой и обязал жилищно-строительный кооператив снести его за свой счет.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании размещенной на интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости запрещенной к распространению. Иски находятся на рассмотрении в Нахимовском районном суде, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.