Идешь в банк — посчитай долговую нагрузку

Практика показывает, что в начале года кредиты берутся особенно активно — выплачиваются годовые премии, итоговые зарплаты. Прежде, чем идти в банк, нужно знать, что теперь перед выдачей ссуд банки и МФО обязаны рассчитать показатель долговой нагрузки будущего клиента.

Подробнее о нововведениях рассказывает заместитель управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

— Достаточно ли в Севастополе банков, предоставляющих кредиты населению?

— В Севастополе ситуация с кредитованием довольно стабильная, и количество финансовых организаций, в том числе не только банковских, вполне достаточное.

— А есть данные по объемам кредитования севастопольцев, допустим, за прошлый год?

— По официальным данным Центрального банка, в 2019 году жителям Севастополя было выдано кредитов на сумму около 13 млрд рублей, включая ипотеку, овердрафты и прочие виды кредитования. При этом просроченная задолженность не превышает 200 млн рублей, и она втрое ниже средней по стране.

— То есть севастопольцы кредитуются активно. Но как не попасть в долговую яму, есть какие-то рекомендации?

— Самое главное — ответственно формируйте и контролируйте собственный бюджет. Нужно следить за своей кредитной историей, за расходами, соотносить их с доходами, стараться иметь так называемую «подушку безопасности». Проще говоря, правильно сводить дебет с кредитом.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) — один из инструментов самоконтроля. Центральный банк с 1 октября прошлого года обязал кредитные организации рассчитывать ПДН кредитов от 10 тысяч рублей, а также когда принимается решение об увеличении лимита кредитования по банковской карте.

Многие кредиторы раньше уже оценивали финансовые возможности потенциальных заемщиков — для собственной информации. Теперь рассчитывать ПДН стало обязательным.

Знать свой ПДН нужно и самому заемщику. Потому что так он поймет, насколько сложно будет гасить будущий кредит, сможет рассчитать предстоящие траты и принять более обдуманное решение. Допустим, если ПДН окажется завышенным, то заемщик может перенести какую-то планируемую покупку на срок, когда его показатель улучшится.

— Как понять, что твой ПДН высокий?

— ПДН рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячному доходу. Включая и ту сумму, за которой клиент только обратился в банк или микро-финансовую организацию (МФО).

Простейшая формула расчета — сложите ежемесячные платежи по всем кредитам и займам, которые у вас уже есть, и приплюсуйте к ним месячный платеж по планируемому кредиту. Затем выясните свой среднемесячный доход. Для этого сложите все свои доходы за предыдущие 12 месяцев и разделите получившееся число на 12. Цифру платежей по кредитам разделите на среднемесячный доход и умножьте на 100. Это ваш примерный ПДН. Точное значение сможет сказать только кредитор, поскольку его методика расчета более детальна: он может не принять во внимание некоторые ваши доходы или добавить собственные коэффициенты, например, за имевшиеся у вас просроченные платежи даже по уже погашенным кредитам.

Если показатель превышает 50%, то ПДН высокий. Например, если ваши доходы составляют в среднем 50 тысяч рублей в месяц, а ежемесячно на обслуживание кредитов и займов тратится 25 тысяч рублей, то ваш ПДН равен 50%.

Проще говоря, когда как минимум ползарплаты вы тратите на расчеты по долгам, это однозначно высокая долговая нагрузка. Очевидно, что чем ниже показатель ПДН, тем более «здоровым» считается заемщик.

— Высокий ПДН влияет на решение о предоставлении кредита или займа?

— Безусловно. Направляя на выплаты по всем имеющимся долгам больше половины своего дохода, человек может оказаться в ситуации, когда он не сможет вовремя гасить задолженность.

Под выдачу кредита или займа клиентам с высоким ПДН банки и МФО должны формировать дополнительный запас капитала, резервы на случай невозврата. Величина резервов зависит от уровня риска, а создаются они из капитала банка. Чем выше коэффициент риска по кредиту, тем больше резервов на него должен создать банк.

Если говорить простыми словами, то каждый новый заемщик, с высоким уровнем долговой нагрузки, будет «уменьшать» капитал банка — один из основных показателей, за соблюдением которого внимательно наблюдает регулятор.

Именно поэтому при работе с клиентами с уже накопленной долговой нагрузкой кредиторы выбирают наиболее надежных заемщиков.

— Из-за большой долговой нагрузки мне могут отказать в получении кредита?

— Если выплаты по имеющейся задолженности более чем вполовину превышают ваш среднемесячный заработок, новую ссуду могут и не дать. Но это в самом крайнем случае.

Подчеркиваю, речь не идет о повсеместном отказе кредитовать клиентов с высокой долговой нагрузкой. Просто банки и МФО будут подходить к таким заемщикам более избирательно. И для тех, кто уже привлек большие суммы, стоимость кредита или займа может быть выше — кредитор может установить повышенную ставку по кредиту, что частично покроет его риски.

— Банки должны информировать заемщика о его ПДН?

— Да, в прошлом году Центральный банк рекомендовал информировать заемщика о значении показателя его долговой нагрузки. Предполагается, что так он будет понимать, какую долю своего дохода должен выплачивать кредиторам. Информировать о ПДН могут любым способом — устно, письменно, каким-то уведомлением — это банки и МФО решают самостоятельно.

— Как кредиторы будут узнавать о доходе заемщиков, какие документы нужно предоставить, чтобы подтвердить свой доход?

— Учитываются все «белые» доходы заемщика. В банк или МФО нужно принести справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ. Подойдут и другие документы. Например, договор подряда, договор с указанием арендной платы за сдачу квартиры или другого помещения, выписка с банковского счета, с отражением регулярных его пополнений. В общем, любой документ, подтверждающий вашу стабильную финансовую обеспеченность.

Если у человека нет документов, подтверждающих доход, банки могут оценивать его ПДН, используя данные Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России, или рассчитать ПДН, исходя из среднего дохода в регионе на базе данных Росстата.

Для понимания, насколько добропорядочный клиент к ним обращается, и если заемщик не сможет предоставить ни одного официального документа, подтверждающего его доходы, банк будет смотреть его предыдущие кредиты. То есть отталкиваться не от доходов, а от кредитной истории.

— Запросить мою кредитную историю может любой желающий? Это же вмешательство в частную жизнь?

— Как и вы, ваши партнеры должны рассчитывать свои риски. Поэтому имейте в виду, что ваша кредитная история может понадобиться не только вам или вашим потенциальным кредиторам. Этот документ могут запросить и страховщики, и службы найма автомобилей, и даже ваши возможные работодатели — с вашего письменного согласия.

Кредитная история состоит из нескольких частей. В открытой для запросов части отражается финансовая активность: кредиты и займы, в том числе — выплаченные, сроки погашения, остатки и задолженности, проблемы с исполнением судебных решений, невыплаченные алименты, долги по коммуналке или за сотовую связь.

Закрытая часть содержит данные о ваших кредиторах, о том, переуступали ли кому-то ваш долг, о ваших поручителях и о том, отказывали ли вам в кредитах и почему. Кроме вас, ее никто не увидит.

— А где искать свою кредитную историю?

— Ее можно дважды в год бесплатно запросить в каталоге Бюро кредитных историй — сведения о кредитной истории могут быть сразу в нескольких бюро. Проще всего это сделать онлайн. На сайте Госуслуг через вкладку «Услуги» зайти в раздел «Налоги и финансы» и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй». Список с адресами и телефонами придет в личный кабинет.

Иногда бывает, что кредитная история требуется либо очень срочно, либо чаще, чем дважды в год. В этом случае действовать нужно по тому же алгоритму, но при этом быть готовым к тому, что за срочность нужно будет заплатить.

— Что делать, если нет возможности рассчитаться с банком?

— Даже если вы понимаете, что не в состоянии гасить свои долги, не отчаивайтесь и не пытайтесь скрыться от кредитора. Обратитесь в банк с просьбой снизить платеж или реструктуризировать его: это возможно с удлинением срока выплат.

И помните, что в финансовых вопросах спешка — не лучший советчик.