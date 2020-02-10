Городу нужна своя газовая заправка

Для бесперебойной заправки общественного транспорта газомоторным топливом Севастополю нужно построить собственную заправку, чтобы не зависеть от частников.

Такой вывод сделал на аппаратном совещании 10 февраля врио губерантора Михаил Развожаев.

Так он отреагировал на ситуацию с поломкой из-за похолодания частной заправки на Камышовском шоссе. В воскресенье, 9 февраля, там не смогли заправиться и выйти на маршруты автобусы Севэлектроавтотранса. Вопрос к вечеру того же дня был решен, однако проблему озвучили на аппаратном совещании в правительстве.

Как пояснил заместитель директора департамента транспорта Евгений Исаков, в городе три заправки — в Инкермане, на Шабалина и на Камышовом шоссе. Все они — частные.

— Заправка в Инкермане неисправная, и ее на сегодняшний день невозможно использовать даже, как резервную. На Шабалина в субботу и воскресенье заправлялись, но ее мощности недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребность нашего предприятия, — доложил Е.Исаков.

Он пояснил, что госпрограммой развития транспорта и инфраструктуры было предусмотрено строительство трех газовых заправок в Севастополе, по одной в 2019, 2020 и 2021-м годах. Предполагалось, что Минэнерго предоставит субсидии — по 40 млн рублей на каждую станцию. Однако в прошлом году Севастополь в программу не включили.

— Мы рассылали предложения крупным инвесторам, сетевым заправкам. Но, к сожалению, пока четких предложений субсидирования не получили, — доложил Е.Исаков. Однако, по его информации, ситуация может измениться в сентябре, при условии своевременной подачи заявки.

— А ГУП может стать инвестором и получить субсидию? — осведомился М.Развожаев.

— Да, если мы будем в целом включены в эту программу, — подтвердил Е.Исаков.

На это врио губернатора поручил проработать данный вопрос, с выходом на Минэнерго.

Он также поинтересовался у своего зама Владимира Базарова судьбой заправки Севтеплоэнерго на ул.Горпищенко. Тот ответил, что ее можно передать Севэлектроавтотрансу для заправки автобусов на Корабельной стороне.

В пресс-службе Севтеплоэнерго весьма удивились этому диалогу, сообщив «Севастопольской газете», что об этой заправке предприятию ничего не известно.

Газ замерз

Между тем, исполнительный директор ООО «Севастопольнефтепродукт» (заправка на Камышовском шоссе) Гульнара Демочкина прояснила «Севастопольской газете» причину возникшей ситуации.

По ее информации, выход из строя обоудования напрямую связан с некачественными поставками газа.

— Качество газа не соответствует заявленным нормам. Газ идет с водой, и обычная физика сработала. Понятное дело, что морозы ударили, вода в газе начала замерзать, соответственно оборудование вышло из строя. Нам потребовалось 17 часов, чтобы устранить неисправность, — рассказала И.Демочкина.

Заметим, что об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя не говорили.