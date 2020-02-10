Для борьбы с гололедом обработали 500 километров дорог

Наступление зимней погоды в Севастополе потребовало активизации работы транспортников. О ее результатах на аппаратном совещании 10 февраля доложил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

По его словам, 7 февраля в борьбе с непогодой было задействовано 18 единиц спецтехники, проведен полный цикл обработки противогололедными (ПГС) материалами более 500 километров региональных трасс.

— В целях обеспечения бесперебойного безопасного движения, в первую очередь обрабатываются наиболее аварийные участки — мосты, путепроводы, крутые повороты, спуски, подъемы. Было израсходовано более 350 тонн материалов, — доложил Е.Исаков.

Он также сообщил, что работы велись в две смены в штатном режиме, использовалось 10 единиц техники днем и столько же ночью. На сегодня работа ведется по той же схеме — до 10 единиц на линии. Противогололедный реагент продолжаю подсыпать на загородных участках, в местах обледенения.

Выслушав доклад, врио губернатора Михаил Развожаев поинтересовался достаточно ли 20 единиц техники для оперативного реагирования и получил ответ, что используется и техника с навесным оборудованием. На это глава города снова поинтересовался, не надо ли приобрести дополниетельно и это оборудование. Е.Исаков пообещал проработать данный вопрос.

Кроме того, М.Развожаев распорядился позаботиться о своевременной уборке с дороги грязи, которая непременно появится после обработки ПГС.

— В этом году в плотной городской черте мы обрабатывали дороги только солью, без добавления песка, а загородные дороги, где нет бордюров, — 10-процентной смесью, — пояснил Е.Исаков.

Заметим, что дороги Севастополя даже в центре города не отличаются чистотой: отбойники, разметку и оранжевые разграничительные столбики давно никто не моет.