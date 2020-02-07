Севморпорт сохранят, а дороги в Крыму будут строить военные

Президентом России утвержден перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, состоявшегося 10 января 2020 года.

Он состоит из семи пунктов.

Правительству Российской Федерации поручено на законодательном уровне предусмотреть возможность выбора без конкурса подрядчиков для госконтрактов в Республике Крым и в Севастополе, при условии их казначейского сопровождения.

Вернуть пониженные тарифы страховых взносов участникам свободной экономической зоны на полуострове.

Обеспечить выделение в 2020–2022 годах дополнительных бюджетных средств для капитального ремонта многоквартирных домов, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в РК и в Севастополе.

Необходимо обновить парк локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования, реконструировать и капитально отремонтировать железнодорожные станции и платформы.

Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения о докапитализации РНКБ банка, в целях увеличения объемов и сроков кредитования бизнеса на территориях Республики Крым и Севастополя.

Рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, Военно-строительной компании и других профильных организаций для строительства на полуострове автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства.

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и Севастополя принять решение о поддержке строительства на территории Крымского полуострова оптово-распределительного центра, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета расходов в размере до 20 процентов сметной стоимости строительства указанного объекта.

Обеспечить на законодательном уровне на период до 1 января 2023 года возможность сноса объектов капстроительства, возведенных с нарушением законодательства РФ, Республики Крым и Севастополя, в том числе и при нарушении вида разрешенного использования земельных участков.

Власти Республики Крым и Севастополя должны обеспечить актуализацию перечня объектов здравоохранения, которые необходимо построить и отремонтировать и оснастить оборудованием на территориях Республики Крым и Севастополя в 2020–2022 годах.

Не не допустить дальнейшего переноса сроков лицензирования медицинских организаций в Республике Крым и Севастополе.

Правительству РФ совместно с властями РК и Севастополя при участии заинтересованных организаций представить предложения о реализации начиная с 2020 года мероприятий по проектированию и строительству электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт Симферополя и города полуострова; электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского монастыря; электрифицированной железной дороги, соединяющей аэропорт Анапы с Крымом.

Представить предложения по модернизации объектов электросетевого хозяйства полуострова.

Правительству Российской Федерации совместно с правительством Севастополя обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса ГУП «Севастопольский морской порт».