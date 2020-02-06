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За лихую езду пришлось заплатить полмиллиона рублей

Рябов Михаил

Чтобы снять со своего транспортного средства запрет на регистрационные действия, владелец автомобиля оплатил 289 штрафов за нарушения ПДД.

В межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по Севастополю находилось 289 исполнительных производств в отношении гражданина А. о взыскании штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Мужчина не спешил их оплачивать, сумма уже составляла 235 тысяч рублей, но ему понадобилось продать свой Mercedes. И оказалось, что судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля и о взыскании исполнительского сбора в размере 289 тысяч рублей.

Чтобы снять все ограничения и больше не попасть под меры принудительного исполнения, нарушителю пришлось оплатить 524 тысячи рублей — задолженность и исполнительский сбор.

Справка

Сумма исполнительского сбора составляет 7%, но не менее 1000 рублей.