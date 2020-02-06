Ушакову балку в 2020 году благоустраивать не будут

Проект по реконструкции старейшего парка в Севастополе выполнен еще в 2016 году. Но начать там работы даже в 2020-м не собираются.

Ушакова балка — старейший природный и исторический парк, уникальное и излюбленное место отдыха севастопольцев. Считается «зеленой жемчужиной города» и всегда находится под пристальным контролем горожан.

С момента вхождения Севастополя в состав России ситуаций, вызывающих общественное волнение, было предостаточно. Поэтому затишье, наступившее после публичных слушаний по поводу межевания земель в Ушаковой балке, прошедших в начале лета 2019 года, стало очередным сигналом для бдительных граждан, которые поинтересовались у редакции «Севастопольской газеты» судьбой этой территории.

В связи с грандиозным и не всегда качественным благоустройством в городе позвонивший читатель — житель Корабельной стороны — просил узнать, есть ли проектные разработки реконструкции Ушаковой балки и когда планируется начало работ по их реализации.

Эти вопросы редакция задала врио директора департамента городского хозяйства Евгению Горлову.

— Департаментом городского хозяйства в 2020 году не запланировано благоустройство территории «Ушакова балка». Возможность выполнения работ этого общественного пространства будет рассмотрена при составлении плана на 2021-2022 годы, — ответил Е.Горлов.

Хорошая это новость или не очень, судить севастопольцам. Ведь известно, сколько людей, столько и мнений.

На сегодняшний день все желающие могут ознакомиться с проектом по благоустройству Ушаковой балки, размещенным на сайте правительства changes.sev.gov.ru/88349/.

Проектно-изыскательские работы выполнялись компанией «Севастопольский Стройпроект» в 2016 году. С тех пор немало воды утекло, поэтому для севастопольцев не станет неожиданностью, если вдруг на очередные проектно-изыскательские работы по благоустройству Ушаковой балки в ближайшее время снова выделят деньги, а проект 2016-го окажется всего лишь дорогостоящим черновиком.

По информации активистов — защитников Ушаковой балки, последний случай, который вызвал общественный резонанс, и жителям близлежащих районов пришлось снова собирать подписи под петицией к властям города, произошел летом 2018 года и по-прежнему остается актуальным. Это фактический захват яхт-клубом ООО «Интерморсервис» части территории единственного на Корабельной стороне городского пляжа, расположенного в Ушаковой балке. Общественники требовали возвратить участок побережья в коммунальную собственность без права аренды и приватизации, объединить его в единый комплекс, как это было ранее с сохранением статуса «городской коммунальный пляж «Ушакова балка», и возобновить на освободившемся участке побережья работу водного стадиона и детско-юношеских водно-спортивных секций. По сей день эта тема остается открытой.

История балки Ушакова

По приказу командующего Черноморской флотилией (1790 год) адмирала Ф.Ушакова в строящемся на берегу Ахтиарской бухты городе был разбит сад для гуляний в отдаленной лощине (балке), которая теперь носит его имя.

К 1854 году, по отзывам современников, тут шумела дубовая роща, стояли уютные беседки, между деревьями были уложены дорожки.

Позже, в период первой обороны Севастополя, рощу пришлось вырубить для устройства оборонительных укреплений. В дальнейшем там же производили захоронения погибших воинов.

В 19 веке через Ушакову балку к Лазаревским верфям был проложен акведук. Проект которого в 1834 году разработал англичанин, служивший в царской армии, инженер-полковник Джон Уптон, являющийся автором многих архитектурных достопримечательностей Севастополя, в том числе и Графской пристани, возведенной в 1846 году.

В начале века над Ушаковой балкой кружили революционные вихри. Там собирались на сходки революционеры, среди которых был Александр Гриневский (Грин), автор романтических «Алых парусов».

В 20-х годах 20 века балку переименовали в Комсомольскую. Но новое название не прижилось, и местности вернули первоначальное имя.

Известно, что после войны за балкой стояло всего пять домов, одна школа и почта. К 1956 году с развитием Морского завода поселок вокруг него превратился в рабочий городок с населением около 10 тысяч жителей. В районе работали школа, детский сад, школа ФЗО, техническое училище и библиотека. Строились новые дома. В балке силами моряков и рабочих завода восстановили парк, высадили фисташковые деревья, оборудовали танцевальную площадку, летний кинотеатр и карусели. Жизнь понеслась по кругу. Ушакова балка снова стала популярным местом отдыха жителей Корабельной стороны.

С распадом Советского Союза любимое место отдыха, как и все «в то смутное время», пришло в упадок. Городские власти менялись, порядка не прибавлялось.

В 2007 году для реконструкции пляжа, парка и акведука правительство города искало инвесторов. Но желающих вложить деньги привлекал только пляж под организацию яхт-клуба. Так на городском пляже построили яхтенную марину, а о парке и акведуке забыли.

После воссоединения Севастополя с Россией Ушакова балка была включена в перечень особо охраняемых природных территорий и объявлена ботаническим памятником природы. И в этом же году в восточной части ее склона, на особо охраняемой природной территории решили построить храм-часовню. Без широкого оповещения и открытого общественного обсуждения в 2016 году в заповедной зоне под будущую часовню чиновники выделили земельный участок в 18,3 сотки.

За более чем 200-летнюю историю существования зоны отдыха в Ушаковой балке ни у кого из градоначальников и чиновников не поднималась рука застраивать этот участок заповедной территории. Он всегда оставался организованным местом отдыха горожан.

Ушакову балку от посягательств власти и церкви в 2016 году спасли жители Корабельной стороны. Они потребовали, чтобы планируемая под застройку земля оставалась неприкосновенной и продолжала объединять три исторических объекта первой обороны Севастополя: Первый и Второй бастионы и Малахов курган, создавая пешеходный экскурсионный маршрут вдоль оборонительной линии, как это задумывалось архитекторами при восстановлении города.

Единственное, на что тогда согласились граждане во главе с общественницей Корабельной стороны Еленой Тупотой, так это привести балку в порядок и закрепить за территорией статус охранной зоны, где запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Использовать ее предполагалось только в научных, эколого-просветительских, оздоровительных и природоохранных целях.