Улицу Гавена о очередной раз хотят спланировать и размежевать

Правительство Севастополя 29 января приняло распоряжение о разработке документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Гавена и Героев Подводников.

Работы будет выполнять ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

Проект планировки и межевания выполняется на территории площадью 4,2 га. Должны быть проведены инженерно-геодезические изыскания и анализ существующего состояния на предмет форм собственности земельных участков и элементов застройки. Кроме того, речь идет о разработке концепции планировки и застройки с учетом особенностей формирования земельных участков, корректировке красных линий и т. д.

Напомним, что данная территория еще с 1993 года является местом нешуточного противостояния между застройщиками и местными жителями. Тогда решением Горсовета было выделено 40 соток фактически придомовой территории под строительство жилья. В отдельные периоды конфикт переходил в силовую фазу.

Так было и в июле 2013 года, когда жители окрестных домов вступили в неравный бой с рабочими, начавшими установку строительного забора. Не обошлось без пострадавших, зато прокуратура и ГАСК проверили законность документов застройщика, после чего стройку остановили.

В октябре 2016 года прокуратура Севастополя сообщала, что следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве при привлечении денежных средств граждан на строительство жилого дома ЖСК «Дом у моря».

Прокурорской проверкой было установлено, что должностные лица кооператива с марта по август 2016 года путем обмана получили денежные средства от 63 граждан на строительство многоквартирного дома по ул.Гавена, 7. В общей сложности было привлечено около 13,7 млн рублей, в том числе средства материнского капитала. При этом ЖСК не имел правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок, а также проектной и разрешительной документации на строительство.

Чем закончится очередная попытка спланировать и размежевать данную территорию, покажет время.

Справка

Улица Гавена расположена в Гагаринском районе у пляжа «Солнечный». Возникла в 1954 году и называлась Херсонесской, в 1969 году была переименована в честь революционера Юрия Гавена.