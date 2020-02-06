Пляжу парка Победы выбрали оператора на 10 лет

Пляж парка Победы 4 февраля наконец-то расторговали. Новым оператором в результате проведения открытого конкурса стало ООО «Инвестргрупп», заявка которого признана полностью соответствующей утановленным требованиям.

Остальные шесть, как решила специльно созданная комиссия из 8 человек, этим самым требованиям соответствовать не смогли.

В результате, при очевидной разнице предложенных инвестиций на развитие пляжа (от 9,5 до 64 млн руб.), комиссия остановилась на 17,26 млн руб.

Договор заключен на 10 лет.

ООО «Инвестгрупп» — севастопольская фирма, зарегистрированная год назад с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей.