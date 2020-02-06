Нет необходимости подавать воду по графику

На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды, сообщил премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу республики водными ресурсами, составил 732 тысяч куб.м, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь прошлый месяц», — сказал Ю.Гоцанюк.

По словам премьера, опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть.

По данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, Симферопольское водохранилище заполнено на треть от полного проектного объема, что составляет 11,855 млн куб.м; Партизанское — на 34%, фактический объем наполнения — 11,603 млн куб.м. Объем заполнения Аянского водохранилища — 1,242 млн куб.м — 32%.

Суммарный полезный объем трех водохранилищ на 5 февраля составляет 17,3 млн куб.м воды. Суточное водопотребление из данных водохранилищ 140-150 тыс.куб.м.

По 50-летним наблюдениям, ситуация с наполняемостью водохранилищ в маловодный год является стандартной. Без учета притоков запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение Симферополя и населенные пункты Симферопольского района, достаточно до 1 июня текущего года.

Об этом было доложено 5 февраля на совещании в администрации Симферополя по проблеме водоснабжения. Для рационального использования ограниченного запаса воды руководство крымской столицы предложило подавать ее по графику.