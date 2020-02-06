Большую Морскую полностью закрыли для транспорта

К уже закрытому с 25 января участку от пл.Лазарева до ул.Адмирала Октябрьского прибавили участок до пл.Ушакова.

Общественный транспорт пришлось пустить по новым схемам. Троллейбусы №3, 7, 9 и 12 с 10 февраля доходят лишь до пл.Ушакова.

Троллейбус №1 при движении с Корабельной стороны идет по прежнему маршруту: через пл.Нахимова, Центральный рынок и ул.Новороссийскую. А вот со стороны Стрелецкой — с пл.Восставших ему приходится ехать по ул.Толстого, поворачивать по ул.Ивана Голубца, выезжать до пл.Ушакова по ул.Гоголя, а потом — сворачивать на Корабельную сторону.

По участку ул.Шмидта от ул.Очаковцев к пл.Ушакова запрещено движение личного транспорта, там теперь ходят только автобусы и маршрутки, спускающиеся со стороны пл.Восставших. Для этого на участке ул.Очаковцев от ул.Адмирала Октябрьского изменили направление одностороннего движения к ул.Шмидта.

Этот порядок движения будет действовать до 23 февраля, а потом проезд откроют.