В Симферополе воду будут подавать по графику

Информацию о запасах воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение Симферополя, представил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

«В связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня. Ситуация не критичная, но напряженная. В связи с этим необходимо обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса. Для этого городским властям необходимо разработать комплекс мероприятий», — предложил И.Вайль.

На это глава администрации города Елена Проценко сообщила, что комплекс мер уже разработан.

«Речь идет о введении графика подачи воды для населения. Социально значимые объекты: школы, детсады, больницы и другие под данное ограничение не попадут», — объяснила суть мер глава администрации города.

На своей странице в Фейсбуке Е.Проценко уточнила, что ограничения подачи воды населению введут в Симферополе с понедельника, 10 февраля. Исчерпывающая информация будет размещена на официальном сайте предприятия «Вода Крыма» и в СМИ.