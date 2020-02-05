В правительстве города появится должность первого заместителя губернатора

Соответствующие изменения в Устав Севастополя успешно прошли второе, окончательное чтение. «За» проголосовали 18 депутатов, трое были против.

Должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя официально утверждена. Кроме того, законопроектом об изменении устава города определяется порядок назначения на эту должность.

Представлял документ председатель постоянного комитета Законодательного собрания по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин.

— Принятие данного закона позволит дополнить перечень государственных должностей Севастополя государственной должностью первого заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя, — сказал он.

Принятые изменения в устав содержали также дополнительную норму, которая «обеспечит единство терминологического аппарата, используемого в уставе Севастополя, Указе Президиума Верховного Совета СССР, а также иных законодательных актах Российской Федерации». Звание «Город-герой» в уставе Севастополя теперь официально пишется с двух больших букв — Город-Герой.