На Параде Победы в Севастополе будет женский расчет

Военнослужащие-женщины, проходящие военную службу в составе соединений и воинских частей Черноморского флота, пройдут в пешей колонне отдельным парадным расчетом в парадном строю в День Победы в Севастополе, сообщила пресс-служба флота.

«Военнослужащие-женщины пройдут в парадном строю спустя пять лет после предыдущего прохождения в 2015 году. Отличием нынешнего года от 2015-го станет увеличение количества женщин, участвующих в парадном расчете», — добавил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Большинство будущих участниц парада в Севастополе проходят военную службу в подразделении управления беспилотными летательными аппаратами из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В настоящее время в воинских частях флота определяются кандидатки для прохождения в парадном строю, происходит распределение и формирование парадного расчета исходя из роста военнослужащих. Общие тренировки прохождения парадных расчетов в воинских частях начнутся в конце марта.

Интересно, что первый раз женский расчет на Параде Победы в Севастополе прошел не в 2015 году, а в 2017-м.