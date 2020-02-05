В ночь на 16 февраля перекроют объездную дорогу

Запрет движения вводится от Фиолентовского кольца до ДРСУ (Камышовское шоссе, 29).

На участке региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта с 15 на 16 февраля вводится полное ограничение движения транспортных средств, сообщили в Севавтодоре.

Согласно представленной информации, с 22.00 субботы, 15 февраля до 6.00 воскресенья, 16 февраля там будут «укладывать футляры в тело насыпи» — открытым способом вести трубопровод через дорогу.