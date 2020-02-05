В Чернореченском водохранилище воды достаточно

Запас воды в Чернореченском водохранилище считается нормальным для данного времени года, сообщили 5 февраля в правительстве Севастополя.

На сегодняшний день объем воды в главном источнике водоснабжения города составляет 30,456 млн кубометров. Кроме того, предполагается, что уровень водохранилища повысится за счет осадков в феврале-марте.

Водоснабжение Севастополя осуществляется в круглосуточном режиме.

Напомним, что максимальная наполняемость Чернореченского водохранилища составляет 64 млн куб.м, критическая — 7 млн куб.м.

В январе 2013 года объем воды в водохранилище составлял лишь 11,5 млн кубометров, в апреле он поднялся только до 24 млн кубометров. В январе 2014 года воды было 18 миллионов кубометров.

Справка

Чернореченское водохранилище расположено в Байдарской долине и является основным источником водоснабжения Севастополя.

Расход воды городом составляет 150 тысяч кубометров в сутки.