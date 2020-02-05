Приглашают на общественные обсуждения дороги к школе в бухте Казачья

Правительство Севастополя назначило на 13 февраля публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки и межевания территории строительства подъездной дороги к школе в бухте Казачья.

Как сообщается, обсуждения проводятся для выявления мнения горожан. До 10 февраля можно направить письменные предложения, замечания и дополнения в Департамент архитектуры и градостроительства города.

С проектной документацией можно ознакомиться на официальном сайте Департамента архитектуры и градостроительства: dag.sev.gov.ru/dokumenty/rasporyazheniya-departamenta-arkhitektury/.

Желающие принять участие в слушаниях должны иметь паспорт.

Собрание состоится 13 февраля в 18.00 в здании Гагаринского МО: пр.Октябрьской революции, 8.