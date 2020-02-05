Приглашают помолиться на закладке храма

В воскресенье, 9 февраля, у Поклонного креста и памятного камня на дороге на Максимову дачу в районе 5 км Балаклавского шоссе проведут молебен в честь начала строительства храма с духовно-просветительским центром.

Комплекс будет посвящен 100-летию окончания Гражданской войны на юге России. Проект реализуется Севастопольским благочинием при поддержке Российского исторического общества и общественных организаций Русского Зарубежья.

В 10.30 начнется молебен, в 11.00 — освящение источника с купелью в честь Климента Римского (находится рядом с местом под храм).

В состав строящего комплекса войдут собор, музейно-выставочный центр и воскресная школа.

По информации Севастопольского благочиния, православной общиной получен комплекс разрешительных документов по проекту, проведены общественные слушания и обсуждения, подготовлена проектная документация на строительство первой очереди.