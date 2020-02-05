Парламент Севастополя утвердил соглашение о границе с Крымом

Проект регионального закона «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации — городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым» был принят сразу в двух чтениях на заседании Законодательного собрания города 4 февраля.

Докладчик по вопросу, исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов отметил, что принятие законопроекта поможет продолжить разработку документов территориального планирования, включая главный — генеральный план.

Соглашение было подписано руководителями соседнего субъекта РФ в январе 2020 года.

Председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов рассказал, что в результате проведенной работы по согласованию границ наиболее принципиальные для нашего города вопросы были решены положительно.

Вице-губернатор Денис Солодовников уточнил, что в соглашении определены координатные описания границы, которые были установлены в советское время.

— В некоторых случаях мы фактически шли по заборам, учитывали положение конкретных домов с жителями, которые имеют постоянную регистрацию, получают государственные услуги и имеют заключенные договоры с ресурсоснабжающими организациями, что отражено в документах. Учитывали естественные границы горной гряды, старые межевые знаки. То есть это точное координатное описание. Никаких фактических изменений границ не происходило, — сообщил Д.Солодовников. «Интересно, что за 100 с лишним лет площадь города увеличилась втрое. Итого: 86400 га. Важное решение! Может быть, даже историческое», — отметил на своей странице в Фейсбуке один из депутатов севастопольского заксобрания Антон Пархоменко.

Линию границы описывают 2047 точек, ее протяженность — 114,5 километра. Севастополь граничит с Республикой Крым Нахимовским и Балаклавским районами, а соседи с нами — Бахчисарайским районом и городом Ялта.

По итогам обсуждения законопроект был принят единогласно в двух чтениях.