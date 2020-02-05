Новый генеральный план уже устарел

Генплан Севастополя представят депутатам только к концу лета. Об этом сообщил заместитель губернатора Денис Солодовников, выступая в заксобрании города 4 февраля.

— Мы приводим документ в соответствие с нормативно-правовыми актами, которые были приняты с момента внесения последних изменений по результатам общественного обсуждения генплана. Этот процесс шел очень долго, как вы помните, было огромное количество замечаний и поправок к нему. И пока в течение нескольких лет этот документ обсуждался, он успел устареть. Причем значительно. Настолько, что сейчас уже не соответствует нескольким основным законам Российской Федерации, — пояснил чиновник.

Осенью в правительстве города предполагали, что генеральный план будет вынесен на рассмотрение депутатами и общественностью в первом квартале 2020 года.

Напомним, новый вариант генплана Севастополя начали разрабатывать в 2015 году. В мае 2017-го он был представлен на общественных слушаниях. Севастопольцы высказали более 10 тысяч замечаний к нему. По городу прокатилась череда митингов — в основном люди выступали против предполагаемой застройки территорий под ИЖС, гаражи и садовые товарищества многоэтажными кварталами.