Ищут дольщиков незаконного строительства в СТ «Рыбак-3»

Прокуратура Гагаринского района в результате проведенной проверки установила, что на территории садового товарищества «Рыбак-3» (участок №47) ведется незаконное капитальное строительство многоквартирного жилого дома.

Объектом проверки стала также законность привлечения денежных средств граждан при строительстве данного объекта капитального строительства.

По информации прокуратуры, согласно действующему законодательству РФ, на земельных участках, имеющих установленную категорию земель, — сельскохозяйственного назначения и установленный вид разрешенного использования — для ведения садоводства, запрещено возведение многоквартирных жилых домов.

В связи с установлением факта нарушения закона представители прокуратуры призывают граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства данного объекта на условиях предоставления им структурно обособленной доли в домовладении жилого дома в виде жилого помещения и земельного участка, обращаться в прокуратуру Гагаринского района города, по адресу: Севастополь, ул.Корчагина, 16, каб. №4.