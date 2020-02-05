Долгие годы торговал несуществующими дачными участками

Приговором Центрального районного суда Симферополя руководитель Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ» признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, с назначением ему наказания в виде 5 лет колонии общего режима и штрафа 500 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия было установлено, что с декабря 2010 года, являясь руководителем Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в Сибирском регионе «РАЗУМ», гражданин из корыстных побуждений, разработал преступную схему хищения денежных средств физических лиц путем их обмана и введения в заблуждение. Суть схемы: распространение заведомо ложной информации о возможности безвозмездного получения гражданами от государства земельных участков на территории полуострова путем вступления в члены дачных потребительских кооперативов, с последующим хищением денежных средств граждан под их прикрытием и от их имени.

Для создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности мошенник привлек девятерых человек, предложив каждому организовать в Крыму дачные кооперативы, под которые государством безвозмездно выделялись земельные участки. После получения согласия указанные лица были включены в состав учредителей, им сразу были предложены руководящие должности во вновь создаваемых структурах.

Указанные лица подписали документы о создании филиалов сибирского некоммерческого партнерства в Крыму: Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», Общественного некоммерческого движения содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», ООО «КрымИнвестПроект», а также 32 дачных потребительских кооперативов.

Следует отметить, что создание в Крыму филиалов мошенник документально не оформил и в налоговых органах не регистрировал.

Для реализации своих преступных замыслов мошенник заранее изготовил дубликаты печатей и открыл восемь офисов в Ялте, Симферополе, Алуште, Евпатории, Судаке и Севастополе. После этого всем желающим предлагалось стать членом дачного кооператива и получить в нем безвозмездно земельный участок. Нужно было только внести вступительный взнос в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Но участки, передачу которых гарантировал фигурант уголовного дела, уже имели своих владельцев.

В ноябре 2014 года Бердский городской суд Новосибирской области прекратил деятельность сибирского некоммерческого партнерства. Но преступная деятельность его бывшего руководителя в Крыму не снижала обороты. Он создал фиктивные структуры, которые в налоговых органах не регистрировал, и продолжал рекламировать свою деятельность на телеканалах, сайтах и в объявлениях на улицах.

Прием вступительных взносов в дачные потребительские кооперативы велся успешно. Полученные деньги мошенник снимал с собственного лицевого счета, забирал у учредителей и из касс, без оформления расходных кассовых документов, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Таким образом с июня 2014 года по апрель 2016 года организатор преступной схемы продал земельных участков на 21,6 млн рублей, причинив гражданам ущерб в особо крупном размере.

Приговор в законную силу не вступил.