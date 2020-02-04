Жителей осажденного Севастополя предлагают освободить от коммунальных платежей

В преддверии 75-летия Победы депутаты севастопольского парламента от фракция ЛДПР предложили полностью освободить жителей осажденного Севастополя от оплаты коммунальных услуг.

В Севастополе уже действует закон №39-ЗС, согласно которому для этой категории предусмотрены 50-процентные льготы по оплате коммунальных услуг.

— Мы предлагаем внести изменения в этот региональный закон и полностью освободить эту категория горожан от уплаты коммунальных платежей, — анонсировал законодательную инициативу депутат заксобрания Илья Журавлев.

Он напомнил, что прежде жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.

— Начиная с 2014 года, мы ведем работу по возвращению им данного статуса, — объяснил И.Журавлев.

Он сообщил, что на сегодня в Севастополе проживают 1219 человек, имеющих статус жителя освобожденного Севастополя. Согласно расчетам, городскому бюджету данные льготы обойдутся в 10,2 млн рублей в год.

Обычно о льготах политики вспоминают накануне выборов. В сентябре 2020 года в Севастополе будут выбирать губернатора.