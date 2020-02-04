Задержан любитель кататься на чужих «Жигулях»

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя задержали 20-летнего местного жителя, которого обоснованно подозревают в трех фактах неправомерного завладения автомобилями без цели хищения.

Задержанный предпочитал автомобили ВАЗ без охранной сигнализации. Ночью парень отверткой вскрывал замок, проникал внутрь, замыкая провода системы зажигания, запускал двигатель и уезжал кататься. В дальнейшем он оставлял угнанный автомобиль в каком-нибудь дворе.

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.