За реконструкцией Большой Морской будут наблюдать археологи

Договор на сопровождение работ по реконструкции главной улицы Севастополя заключен с музеем-заповедником «Херсонес Таврический», сообщает пресс-служба городского правительства.

«Компания-подрядчик, которая выполняет работы по реконструкции Большой Морской, заключила долгосрочный договор с Херсонесом на сопровождение работ по отслеживанию и оценке всех находок, обнаруженных в ходе реконструкции. Специалисты уже изучают обнаруженный водовод на пл.Ушакова и предположительно остатки трамвайных рельсов на пл.Лазарева», — объявил вице-губернатор Владимир Базаров.

Долгосрочный контракт позволит оперативно проводить исследования. Все находки, обнаруженные в ходе реконструкции Большой Морской, будут изучаться профильными специалистами музея-заповедника «Херсонес Таврический». Выводы о ценности находок сделают эксперты-ученые, а результаты публично обнародуют.

Почему такой договор не был заключен с Херсонесом еще до начала реконструкции исторической улицы в ноябре 2019 года, в сообщении не уточняется.