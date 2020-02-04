В интернете продают квартиры в незаконных домах

Прокуратура хочет через суд запретить объявления о продаже квартир в новостройках на территории садовых товариществ «Яблоня» и «Куликово поле».

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку по обращению местной жительницы о законности привлечения денежных средств граждан для строительства объектов жилой недвижимости на земельных участках в садовых товариществах «Яблоня» и «Куликово поле».

Установлено, что в интернете размещена информация о продаже квартир в домах, строящихся на садовых участках в указанных товариществах. При этом строительство жилых домов осуществляется без разрешительной документации, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

По результатам проверки прокуратура района предъявила в суд два исковых заявления о признании размещенной на интернет-ресурсах информации о продаже недвижимости запрещенной к распространению.

Иски находятся на рассмотрении в Ленинском районном суде, сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.