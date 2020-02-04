В Балаклаве откопали генуэзский арсенал 15 века

В ходе раскопок одной из башен крепости Чембало археологи нашли пластины от рыцарских доспехов, пряжки, ядра и наконечники для стрел, сообщила пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Объединенная археологическая экспедиция Херсонесского музея и Харьковского университета приступила к изучению башни №5, расположенной на территории Балаклавы, еще в 2013 году. Башня была доисследована в 2017 году совместной экспедицией Государственного Эрмитажа и Херсонесского музея.

Это архитектурное сооружение возведено генуэзцами около 1425 года. Спустя 30 лет она утратила первоначальное оборонительное значение. Башню перестроили, устроив в основании цистерну. В ней-то ученые и нашли тысячи железных пластин от доспехов, железные и медные заклепки, пряжки. Также в ходе изучения башни №5 обнаружено несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

В слоях разрушения башни обнаружены два костяных (из рога оленя) «ореха» от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовая шаровидная пуля, кованые четырехгранные в сечении гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками, фрагменты железных полос, возможно, скреплявших деревянные бочки и сундуки, в которых хранили боезапас.

Интересной ввиду своей редкости является находка железных кованых ядер. Всего на дне цистерны в башне обнаружены 42 железных кованых и семь каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра использовались в 15 веке для пристрелки бомбард — первых артиллерийских орудий.

— Данная находка многое объясняет нам в истории генуэзских крепостей в Крыму, — утверждает сотрудник отдела Музеефикации памятников археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Евгений Неделькин.

Обнаруженный экспедицией арсенал башни является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем статьям превосходит все известные в Восточной Европе аналоги.