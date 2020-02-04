Поправки в Конституцию будут принимать до 14 февраля

Такое решение принял Совет Госдумы — из-за большого количества поправок, поступивших к документу уже к 3 февраля.

Напомним, ранее срок внесения поправок в главный закон страны между первым и вторым чтениями был определен до 7 февраля.

В первом чтении законопроект о поправках в Конституцию был принят 23 января. По рекомендации главы государства он предусматривает: расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Изменения вносятся в главы Конституции с третью по восьмую и затрагивают 22 статьи. Первая, вторая и девятая главы меняться не будут.

В первом чтении законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. Всего законопроекту предстоит пройти три чтения.

На сегодняшний день, по информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, к документу поступило 65 поправок.

— Все эти поправки требуют экспертизы всесторонней, изучения этого вопроса. И мы посчитали правильным на это дополнительно дать время профильному комитету, — пояснил В.Володин.

Из-за того, что предложения продолжают поступать, было решено увеличить и время, в которое возможно внесение новых поправок.

Отмечается, что комитет по государственному строительству и законодательству в связи с большим числом предложений выходит «практически на круглосуточный режим работы».

В интернет-медиасфере обсуждаются такие любопытные поправки, как упоминание Бога в Конституции, переименование должности главы государства на «Верховный правитель» или — увеличение числа субъектов права законодательной инициативы, которых на сегодняшний день уже более семисот.