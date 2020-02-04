Матросскому бульвару нужен наблюдательный совет
Заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев считает рациональной идею создания наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара.
Предложение создать такой совет уже звучало от севастопольских коммунистов, но к сожалению, не было активно поддержано. Между тем, ход реконструкции этого исторического объекта живо интересует горожан.
Что происходит за высоким строительным забором, как ведется реконструкция и почему ее ход так упорно закрывается от общественности, — эти вопросы откровенно волнуют жителей города. Нет ответа и на вопрос, что за строение возводится за забором и уже даже поднялось выше его уровня? Помнится, речь шла о летнем кинотеатре, но разве бывают летние кинотеатры в несколько этажей?
Ответа на подобные вопросы пока не дает никто. А если так, то не пришла ли пора создать наблюдательный совет, который бы, как минимум мониторил бы производство работ. Именно этот вопрос прозвучал на пресс-конференции заместителя председателя Законодательного собрания Севастополя Ильи Журавлева.
— Полагаю, что эта идея очень правильная и интересная. Тем более, что сегодня в Севастополе идут серьезные изменения улицы Большая Морская, парков и скверов, других общественных пространств. Матросский бульвар тоже является общественным пространством. Я также считаю, что в этот совет должны войти представители общественности города и, безусловно, депутаты, — ответил И.Журавлев.