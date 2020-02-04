Матросскому бульвару нужен наблюдательный совет

Предложение создать такой совет уже звучало от севастопольских коммунистов, но к сожалению, не было активно поддержано. Между тем, ход реконструкции этого исторического объекта живо интересует горожан.

Что происходит за высоким строительным забором, как ведется реконструкция и почему ее ход так упорно закрывается от общественности, — эти вопросы откровенно волнуют жителей города. Нет ответа и на вопрос, что за строение возводится за забором и уже даже поднялось выше его уровня? Помнится, речь шла о летнем кинотеатре, но разве бывают летние кинотеатры в несколько этажей?

Ответа на подобные вопросы пока не дает никто. А если так, то не пришла ли пора создать наблюдательный совет, который бы, как минимум мониторил бы производство работ. Именно этот вопрос прозвучал на пресс-конференции заместителя председателя Законодательного собрания Севастополя Ильи Журавлева.

— Полагаю, что эта идея очень правильная и интересная. Тем более, что сегодня в Севастополе идут серьезные изменения улицы Большая Морская, парков и скверов, других общественных пространств. Матросский бульвар тоже является общественным пространством. Я также считаю, что в этот совет должны войти представители общественности города и, безусловно, депутаты, — ответил И.Журавлев.