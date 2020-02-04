Готовят закон об ограничении продажи снюсов

Депутат Илья Журавлев внес в Законодательное собрание Севастополя законопроект, предусматривающий запрет на продажу на территории города электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака лицам, не достигшим 18 лет.

Речь идет о снюсе (жевательный табак и его аналоги), вейпах (электронные сигареты) и прочих вредных для здоровья несовершеннолетних веществах. Одновременно с этим законопроектом вносятся изменения в кодекс об административной ответственности.

И.Журавлев напомнил, что сегодня в Севастополе отсутствует региональный закон, ограничивающий их продажу. Более того, у Законодательного собрания нет законных оснований полностью запретить торговлю и распространение снюсов и вейпов на территории города.

— Мы предлагаем установить запрет на распространение данных веществ для несовершеннолетних. В этой борьбе Севастополь — не единственный субъект. Аналогичные запреты уже действуют в Москве, Приморском крае, Московской, Новгородской, Волгоградской и Нижегородских областях, в Чечне», — сказал депутат, выразив надежду, что коллеги по заксобранию поддержат эту инициативу.